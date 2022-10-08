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Фигурное катание

Сегодня, 16:49

Москвина прокомментировала снятие Бойковой/Козловского с произвольной программы Мемориала Панина-Коломенкина

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Российский тренер Тамара Москвина рассказала о причинах снятия пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с произвольной программы Мемориала Панина-Коломенкина. Фигуристы лидировали после короткой программы, набрав 86,54 балла.

Ранее представитель федерации фигурного катания Санкт-Петербурга сообщил «СЭ» о снятии пары со ссылкой на тренера Артура Минчука. Фигуристы отказались от участия, так как партнер все еще восстанавливается после микротравмы. По этой же причине пара пропустила контрольные прокаты сборной России, которые прошли в Москве в сентябре.

«У Димы была травма. Он уже восстановился, но еще просто пара не успела наработать две программы. Поэтому они вчера успешно выступили с короткой программой, к следующим стартам будут готовы. Прокатом короткой программы я довольна», — сказала Москвина.

Фигурное катание
Тамара Москвина
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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