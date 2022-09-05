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Фигурное катание

5 сентября, 13:45

Москвина прокомментировала возможность открытия в своей школе танцевальной группы и приглашения зарубежных пар

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» рассказала, что допускает открытие в своем спортивном клубе группы по танцам. На данный момент в школе 81-летнего наставника есть группы по одиночному катанию и пары, которые тренирует сама Москвина вместе с Артуром Минчуком.

— Не хотели бы зарубежные пары к себе взять? Наверняка мэйлы вам пишут.

— Когда-то писали. Но сейчас у нас хватает работы со своими парами. Я в свое время тренировала чемпионов США, японскую пару, финны к нам приезжали. А сейчас это нашей школе не интересно.

— Слышал и про планы открыть в вашем клубе танцевальную группу. Правда?

— Планы всегда есть. Сделать олимпийских чемпионов и в парах, и в одиночном, и в танцах, и даже в синхронном. И в боксе, если получится. Вот когда будут возможности для открытия танцевальной группы — тогда организуем. Но от желания до реализации, как до Шанхая.

Дмитрий Козловский, Евгения Медведева, Тамара Москвина, Александра Бойкова (слева направо). «Все полюбили хайп и разборки. Я на это не поддамся!» Интервью Тамары Москвиной

Фигурное катание
Тамара Москвина
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