Москвина рассказала о состоянии здоровья после перенесенной операции

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась информацией о своем состоянии здоровья.

Ранее 81-летняя специалистка перенесла операцию и находилась в больнице.

«Я сейчас нахожусь на больничном. Как я себя чувствую? Прекрасно, все в порядке», — сказала Москвина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Тамара Москвина — тренер многих олимпийских чемпионов и призеров, ее пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов завоевала бронзу Пекина-2022 в личном зачете и золото в командном турнире. Другая пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в декабре стали чемпионом России.