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Фигурное катание

5 сентября, 13:15

Москвина заявила об особом отношении к ученикам на фоне скандалов в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к хайпу в фигурном катании.

— Я до сих пор выхожу на лед во время тренировок? Это для меня фитнес-клуб. Ходить в зал специально как-то некогда, вот я на льду занимаюсь. На руках и голове тоже не всегда будешь стоять. Голова мне нужна, чтобы умно работать с коллегами. И доброжелательно. Может быть, я в этом несовременна.

Все полюбили хайп, скандалы, разборки. Нет, я на это не поддамся. Потом, если все этим занимаются, зачем мне присоединяться? Я хочу выделиться. Не только своими учениками, но и подходом. Взаимоотношениями с ними, с болельщиками, — сказала Москвина.

Дмитрий Козловский, Евгения Медведева, Тамара Москвина, Александра Бойкова (слева направо). «Все полюбили хайп и разборки. Я на это не поддамся!» Интервью Тамары Москвиной

Фигурное катание
Тамара Москвина
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