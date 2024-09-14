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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Мозалев не планируют усложнять программы к новому сезону

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Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что в предстоящем сезоне не планирует усложнять свои программы.

«Технически к сезону готов хорошо. Думаю, усложнений в сезоне не будет. Как должен пройти сезон, чтобы я остался доволен? Тройка чемпионата России», — цитирует Мозалева ТАСС.

21-летний россиянин является бронзовым призером чемпионата России 2022 года. Фигурист выступал на Олимпиаде в Пекине и занял 19-е место.

В прошедшем сезоне Мозалев стал 11-м на чемпионате России. 15 января фигурист перешел в группу Этери Тутберидзе, ранее он тренировался под руководством Кирилла Давыденко.

Источник: ТАСС
Андрей Мозалев

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