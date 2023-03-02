Мозалев — о чемпионате Европы 2022: «Буквально за день до отъезда узнал, что участвую»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о своем участии в чемпионате Европы 2022 года, после которого был включен в состав Олимпийской сборной России.

«Сначала вместо меня Женька [Семененко] поехал на Европу. Миша [Коляда] оттуда снялся, я поехал. Я буквально за день до отъезда узнал. Европа: удачная-неудачная, мои ощущения после той Европы? Наполовину. Короткая была тогда хорошая, но в произвольной что-то сильно переживал, сам не знаю почему. Мысли дурацкие, загнался. Произвольную не очень хорошо откатал.После короткой был первый. У нас у троих было по 99. Малая золотая медаль. И чего? Лежит дома на полочке. На видном месте», — приводит слова 19-летнего российского фигуриста «Чемпионат».

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине по сумме баллов за короткую и произвольную программы Мозалев занял четвертое место.