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Сегодня, 09:45

Мозалев — о словах Бестемьяновой про возможную травму у Тутберидзе: «Не сказал бы, что нагрузки драматичные»

Мозалев прокомментировал слова о возможной травме из-за нагрузок в группе Тутберидзе
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Андрей Мозалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» отреагировал на слова Натальи Бестемьяновой, которая выразила опасения после перехода к Этери Тутберидзе: «Как бы он не травмировался».

— Наверняка читал, что говорила Наталья Бестемьянова — мол, она опасается, что ты можешь травмироваться, сломаться.

— Да, читал. Я бы не сказал, что нагрузки настолько драматичные. Когда переходил, вообще об этом не думал, потому что сейчас готов все сделать и отдать, чтобы достичь своих целей как фигурист. В том числе идти на риск, окей, если кто-то так думает. Я готов на все. Цель — стать лидером мужского одиночного катания в России, на данный момент так. Но цели еще выше, конечно, и не ограничиваются российскими стартами.

— Неужели, если ты с кем-то советовался, не звучало: в «Хрустальном» же только успешные девочки, мальчиков не было...

— Ну, я и так прекрасно в курсе всей ситуации, без чьих-то слов. Но посмотрев, как вернулся Даня Самсонов и сейчас на чемпионате России выступил после травмы... Это не просто так, тоже о чем-то говорит. Хочу опровергнуть в работе с Этери Георгиевной стереотип о том, что у нее не получается в мужском одиночном катании.

Андрей Мозалев. «С Этери Георгиевной хочу опровергнуть стереотип, что у нее не получается в мужском катании». Первое интервью Мозалева после перехода

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Этери Тутберидзе
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