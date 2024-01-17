Мозалев: «Тутберидзе спрашивала, хочу ли я на чемпионат по прыжкам, я ответил: скорее нет»

Мозалев сказал, что не планирует выступать в чемпионате по прыжкам

Российский фигурист, участник Олимпийских игр Андрей Мозалев в разговоре с «СЭ» рассказал, почему не примет участия в чемпионате России по прыжкам 19-21 января в Москве.

— Насколько тебе важно наличие спарринг-партнеров? Наверное, главными из них будут девочки.

— Есть Даня как минимум. Девочки не то что спарринг-партнеры, а я смотрю на них, и мне тоже хочется к этому прийти. Это очень впечатляет, когда ты смотришь на эти прыжки и работу. Голова начинает по-другому работать — быстрее. Я бы хотел вернуть четверной флип, другие прыжки освоить.

— Еще одно популярное мнение — теперь тебе будут ставить оценки выше.

— Ну это ты уже поднимаешь политические темы, промолчу. Мое дело кататься, а судьи делают свою работу.

— Программы будете менять?

— На спартакиаду я точно поеду с этими программами, смысла менять нет.

— А на чемпионат по прыжкам?

— Меня спрашивала Этери Георгиевна, хочу ли я на турнир, но я ответил: скорее нет. Потому что только переехал и нужно решить все бытовые проблемы, вряд ли я потяну еще и прыжковый. Даже морально будет тяжело.