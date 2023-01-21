Мозалев выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала, команда Загитовой сохранила лидерство

Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на Кубке Первого канала, набрав 104,36 балла. По итогам двух видов лидирует команда Алины Загитовой «Красная машина».

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Команда «Нас не догонят» Камилы Валиевой выиграла мужской турнир в короткой программе, но проигрывает по общему количеству баллов.

«Красная машина» — «Нас не догонят» — 513,53 : 512,41

В субботу также состоится короткая программа у женщин.

Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой опережает команду Валиевой на 1 балл. Онлайн-трансляция