Мозалев выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала, команда Загитовой сохранила лидерство

Сегодня, 19:52
Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на Кубке Первого канала, набрав 104,36 балла. По итогам двух видов лидирует команда Алины Загитовой «Красная машина».
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Команда «Нас не догонят» Камилы Валиевой выиграла мужской турнир в короткой программе, но проигрывает по общему количеству баллов.
«Красная машина» — «Нас не догонят» — 513,53 : 512,41
В субботу также состоится короткая программа у женщин.
Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой опережает команду Валиевой на 1 балл. Онлайн-трансляция