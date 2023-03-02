Мозалев заявил, что ему нравится пересматривать свои программы

Российский фигурист Андрей Мозалев признался, что ему нравится пересматривать свои программы.

«Свой стиль есть, конечно, но я думаю, он появился не так давно. Каждый раз, когда я смотрю на себя, и, может быть, в позапрошлом году, с недавнего времени стал сам себе нравиться. Мне нравится на себя смотреть, пересматривать свои программы, это только недавно появилось. Бывает, я смотрю — тут ногу не дотянул, тут бы хотелось по-другому сделать. В этом сезоне мне нравится, пересматриваю каждый раз свои программы. Чаще всего пересматриваю произвольную программу с юниорского чемпионата мира. Все-таки я выиграл, обе программы хорошо откатал. Это меня заряжает», — приводит слова Мозалева «Чемпионат».