Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:46

Мозер назвала переход Хабибуллиной и Княжука в ее группу личным вызовом

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала переход Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука в ее группу.

23 апреля Хабибуллина и Княжук сообщили, что перешли в тренерский штаб Мозер.

«Наташа и Илья настроены на результат, это видно. И, как мне кажется, это самое главное — они готовы работать, готовы прибавлять. Ребята прошли очень серьезную школу Сергея Доброскокова, у них прекрасная база и хорошие перспективы для роста. Для меня это тоже определенный вызов. Ни для кого не секрет, что не так давно я не планировала серьезно возвращаться к тренерской деятельности. Но здесь сложилось все — и их желание работать, и настрой команды наших тренеров», — приводит слова Мозер ТАСС.

19-летняя Хабибуллина и 23-летний Княжук встали в пару в сезоне-2019/20.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Нина Мозер
0
Читайте также
Предлагаемые зарплаты выросли на 13% с начала года
Спасительный овертайм, кошмарный рикошет от конька вратаря и Разин в одной победе от Кубка. Что случилось в матче «Локомотив» - «Металлург»
Ветеринары в Москве спасли съевшего 20 шоколадок корги
В раду внесли законопроект о переименовании 300 топонимов из-за связи с Россией
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Фигуристы Хабибуллина и Княжук перешли в группу Мозер