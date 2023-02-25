Мозер назвала виновных в конфликте Плющенко и Федченко

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы и заслуженный тренер России Нина Мозер не стала комментировать конфликт между Евгением Плющенко и Софьей Федченко. Она считает, что в данной ситуации виноваты СМИ.

«Честно вам скажу, я не совсем в курсе. Я вас всех, простите, не читаю, не смотрю. И это происходит уже давно — с Олимпийских игр в Пхенчхане, когда после короткой программы завинчивали Михаила Коляду, выступающего в команде, — сказала Мозер. — Мне стало стыдно за вас. Когда меня попросили дать комментарий, я сказала: «давайте все, кто здесь есть, соберутся и мы поговорим. По одному общаться не буду». Я на той пресс-конференции сказала: «вам не стыдно? Ему еще в произвольной кататься. Это команда. Что вы делаете? Понимаете?». К сожалению, очень часто раздувается из пустоты на ровном месте. Все гонятся за публичной, скандальной историей. Потому что все это читают. Люди обращают внимание на названия каких-то статей. Наверное, да, это ваша профессия, я ни на что не претендую. Но подумайте когда-нибудь, что за всей этой историей стоят дети, спортсмены».

Также Мозер назвала Плющенко эмоциональным тренером.

«Каждому из вас было бы обидно, если бы линчевали вот так, как это сейчас происходит. Конечно, Жене (Плющенко — прим. «СЭ») обидно. Он публичный человек и выплескивает эмоции на свет божий. Молодые тренеры сейчас активные, агрессивные. Очень сложно с ними общаться, потому что они растут на ваших интервью, раскрученных вами историях. И они теряют грань: где есть человеческая, порядочная и профессиональная. Вы же нас загнали, и в нашем тренерском сообществе возникают конфликты. Люди начинают бросаться друг на друга, реагировать на любое неправильно сказанное мнение — безо всякого умысла. Но из этого делают такое, что оно превращается в... Как у вас говорят? Цитирую: набросать говна на вентилятор. Простите, я про этот конфликт говорить не буду. Их так много. Часть из них подводная, часть надводная. Создали комиссию по этике, но туда, наверное, всех подряд можно отправлять. Потому что, простите, эту атмосферу создали вы. Не хочу никого обидеть, сказала честно», — добавила она.

Ранее на юниорском первенстве выиграла подопечная Федченко Алина Горбачева. Евгений Плющенко не согласился с оценками его учениц, обвинив судей в двойных стандартах. Комиссия по этике федерации объявила, что рассмотрит его заявления на следующем заседании.