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Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Мозер: «У нас всех фигуристов бесконечно контролируют. Если спортсмена постоянно называть свиньей, он и станет ей»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Нина Мозер
Нина Мозер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в интервью «СЭ» высказалась о страхе российских фигуристов.

— Дайте работать школам, тренерам. Вот эти бесконечные прокаты... никто не понимает. В сборной СССР такого никогда не было — один прокат, и дальше все знали, где они будут выступать. Для нормальной подготовки к соревнованиям нужно две-три недели без напряга. У нас тенденция, что всех бесконечно контролируют. Я помню те годы, когда я часто ездила в Новогорск — после каждых прокатов спортсмены теряли 3-5 килограммов на нервной почве. Они ошибались, их списывали еще до выхода на международные старты, сразу после прокатов.

Я говорила с одним судьей — «мы помогаем, рассказываем». Да не всегда спортсмен может выполнить то, что поставил тренер! В силу технических моментов, травм, а не потому, что не знают как. Без конца тыкать носом спортсменов, тренеров — то не могут, это не умеют... Хорошо, можно один раз подсказать. Дальше каждый спортсмен и тренер сам считает обороты, думает, как качественно сделать поворот в дорожке, и так далее. Но если человеку постоянно говорят, что он свинья, он и станет «хрюндиком», который будет только ошибаться. Мы таким образом убиваем в спортсменах энергетически желание побеждать. Они будут бояться ошибаться. Это худшее.

— И у нас очень распространено.

— Конечно. Приезжаешь на международный старт — все спортсмены выходят счастливые, а наши идут на работу. Потому что понимают: сейчас ошибутся — их со следующего этапа снимут.

— Так работает же страх. Медали есть. Разве не так?

— Знаете, я всегда к фигурному катанию относилась как к творчеству, искусству. Приносящему удовольствие. Намного приятнее получить его от хорошо катающегося спортсмена, чем от «бухгалтера», который выйдет, откатается, и через час все забыли, что он катался. Я люблю в фигурном катании творчество. Другие любят эту бухгалтерию. Именно мы из России принесли бухгалтерию в полном объеме на международный уровень. Но мы забыли, что надо еще кататься. Спорт называется «фигурное катание». А не «фигурное прыгание» или «фигурные забеги».

Нина Мозер. «Посмотрите, что показывают по нашему телевизору! Подрастающее поколение несчастно». Заслуженный тренер России — о фигуристах

Нина Мозер
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