Мозер высказалась о скандале с участием Гуменника и Rammstein

Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в интервью «СЭ» прокомментировала скандал вокруг отмены публичного показа программы Петра Гуменника под композицию Rammstein Sonne.

— Вы не считаете запрет или отказ от Rammstein уже у двух фигуристов угрозой творчеству?

— Не втягивайте меня в эту тему. Во-первых, я не настолько внутри нее. Во-вторых, когда я была начинающим тренером, еще в СССР, у меня каталась одна молодая пара под музыку из мультфильма. И в программе был кусочек c музыкой... «Боже, царя храни».

— Да не может быть!

— Да, я рискнула в Советском Союзе такое поставить (смеется). Когда-то я еще экспериментировала.

— Вам потом выговор сделали?

— А большинство ничего и не поняло. Ну и там не на две минуты была композиция. Так что да, есть и свобода творчества, и исторический контекст. Я не хочу влезать в историю с непредсказуемыми последствиями.