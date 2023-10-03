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Фигурное катание

Сегодня, 16:05

Мозер жестко ответила на идею встречи школ Тутберидзе и Плющенко: «Некоторые имеют все, остальные не могут пробиться!»

Мозер жестко ответила на идею встречи школ Тутберидзе и Плющенко
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в интервью «СЭ» ответила на предложение организовать командную «Битву школ» на взрослом уровне.

— В Москве второй сезон уже идет «Битва школ». Очень хочется, чтобы нечто подобное прошло у взрослых. Реально?

— Со взрослыми это делать не надо. У них и количество школ меньше. Это превратится в надуманную историю, тем более для взрослых уже столько придумано, они загружены. Мы для них придумали мемориалы по ходу сезона, этого достаточно.

— Афиша «Тутберидзе против Плющенко» не звучит?

— Я не вижу смысла. Это нужно только с вашей журналистской точки зрения для разогрева. И так у них конфликт, бесконечно что-то взрывается. Зачем еще провоцировать?

— Популяризация.

— Какая популяризация, о чем вы? Будет три школы — две упомянутые и ЦСКА, мы убьем все остальные. Ни у кого не будет стремления идти вперед. Моя цель — сохранить все клубы, чтобы они развивались, а не было оттока в эти три, потому что мы только их популяризируем. Это неправильно.

— Но спонсоры под такое придут. Спонсоры, приходящие в ФФКР, приходят и под такие афиши.

— Да, и у нас уже юниоры могут себе позволить что угодно. Получается перекос — некоторая группа спортсменов имеет все, а остальные люди не могут пробиться, у них нет ресурсов. Абсолютно дикий дисбаланс в глобальном масштабе. Нигде такого не бывает. Когда мы соревновались на международной арене и представляли нашу страну, ни на одном турнире такого не было. Мы же сдвигаемся активно в сторону определенных групп. Для детей в них все прекрасно, для развития этих групп все здорово. Поэтому родители начинают стремиться только в эти школы, зная, что туда есть поток. В конечном итоге придем к тому, что у нас никаких школ не останется, и даже основные загнутся, потому что неоткуда будет черпать детей. Это может стать началом конца, это самое страшное.

Нина Мозер. «Посмотрите, что показывают по нашему телевизору! Подрастающее поколение несчастно». Заслуженный тренер России — о фигуристах

Евгений Плющенко
Нина Мозер
Этери Тутберидзе
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