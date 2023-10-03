Мозер жестко ответила на идею встречи школ Тутберидзе и Плющенко: «Некоторые имеют все, остальные не могут пробиться!»

Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в интервью «СЭ» ответила на предложение организовать командную «Битву школ» на взрослом уровне.

— В Москве второй сезон уже идет «Битва школ». Очень хочется, чтобы нечто подобное прошло у взрослых. Реально?

— Со взрослыми это делать не надо. У них и количество школ меньше. Это превратится в надуманную историю, тем более для взрослых уже столько придумано, они загружены. Мы для них придумали мемориалы по ходу сезона, этого достаточно.

— Афиша «Тутберидзе против Плющенко» не звучит?

— Я не вижу смысла. Это нужно только с вашей журналистской точки зрения для разогрева. И так у них конфликт, бесконечно что-то взрывается. Зачем еще провоцировать?

— Популяризация.

— Какая популяризация, о чем вы? Будет три школы — две упомянутые и ЦСКА, мы убьем все остальные. Ни у кого не будет стремления идти вперед. Моя цель — сохранить все клубы, чтобы они развивались, а не было оттока в эти три, потому что мы только их популяризируем. Это неправильно.

— Но спонсоры под такое придут. Спонсоры, приходящие в ФФКР, приходят и под такие афиши.

— Да, и у нас уже юниоры могут себе позволить что угодно. Получается перекос — некоторая группа спортсменов имеет все, а остальные люди не могут пробиться, у них нет ресурсов. Абсолютно дикий дисбаланс в глобальном масштабе. Нигде такого не бывает. Когда мы соревновались на международной арене и представляли нашу страну, ни на одном турнире такого не было. Мы же сдвигаемся активно в сторону определенных групп. Для детей в них все прекрасно, для развития этих групп все здорово. Поэтому родители начинают стремиться только в эти школы, зная, что туда есть поток. В конечном итоге придем к тому, что у нас никаких школ не останется, и даже основные загнутся, потому что неоткуда будет черпать детей. Это может стать началом конца, это самое страшное.