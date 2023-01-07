Мухортова рассказала, что их пара с Евгеньевым намерена усложнять программы

Фигуристка Анастасия Мухортова, выступающая в паре с Дмитрием Евгеньевым, заявила, что дуэт усложнил программы, чтобы повысить результаты.

«Мы делали новый каскад на чемпионате России, так как решили усложняться на будущее. Будем делать тройной сальхов — двойной аксель — двойной тулуп, это по стоимости не меньше, чем три-три, это шаг к усложнению. Можно сказать, что Пикачу мой талисман, очень нравятся. Видела, что их Диме Алиеву кидали, с завистью смотрела, как он проносит больших Пикачу мимо меня», — приводит слова Мухортовой ТАСС.

Мухортовой 19 лет, Евгеньеву — 21. Они заняли восьмое место на чемпионате России 2023 года. В сезоне-2021/22 фигуристы выиграли золото и серебро на этапах Гран-при среди юниоров, стали первыми в финале Кубка России.