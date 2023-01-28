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Фигурное катание

Сегодня, 16:35

Муравьева анонсировала новые прыжки на финал «Гран-при России»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Софья Муравьева рассказала о планах на финал «Гран-при России».

«Евгений Викторович сейчас на сборах в Новогорске. Я оттуда прилетела сюда. (улыбается) Готовимся к финалу «Гран-при России». Планы? Работать над ошибками, улучшаться в плане прыжков, проработка ультра-си, четверных, стараться больше накатывать, чтобы легче было откатать чисто и не задумываться о том, как получится, если я упаду. Сейчас тренируем четверные сальхов и тулуп. Надеюсь, что увидите их в ближайшее время, готовлю к финалу «Гран-при». Готовлю и то, и другое. Как говорит Евгений Викторович: один четверной двигает другой, и поэтому они быстрее пойдут, вот и учу сразу два. Я не буду загадывать контент на финал, но надеюсь, что увидите их там», — сказала Муравьева.

Финальные соревнования «Гран-при России» по фигурному катанию пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Фигурное катание
Софья Муравьева
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