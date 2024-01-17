Муравьева: «У нас есть идея откатать танцевальные программы»

Сегодня, 12:16
Фигуристка Софья Муравьева поделилась планами на дальнейшую карьеру.
«Я еще никогда не катала танцевальные. Но и такая идея тоже у нас имеется. Очень классная. Надеюсь, поеду на турнир шоу-программ — и там будет возможность показать себя с этой стороны тоже», — заявила она RT.
23 декабря 2023 года завершился чемпионат России. На турнире Муравьева заняла вторую строчку и завоевала серебряную медаль. Результат 17-летней фигуристки составил 239,40 балла.
Первое место завоевала Аделии Петросян с 246,53 баллами на счету. Тройку замкнула Камила Валиева, у нее набралось 237,99 балла в сумме.