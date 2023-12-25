Муравьева рассказала, какие эмоции испытывает после сорванных прыжков

Российская фигуристка Софья Муравьева рассказала, что при падении во время прокатов испытывает скорее душевную боль, нежели физическую.

«Я должна была все сделать, это то, над чем я работаю. Когда ты падаешь, это не физическая боль, это внутри. Это не физическая боль, это хуже, больнее. Это то, что происходит с публикой. Я слышу ее выдох, этот звук, это трудно передать словами», — приводит ТАСС слова Муравьевой.

17-летняя фигуристка тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В этом сезоне Муравьева выиграла четвертый этап «Гран-при России» в Казани, набрав за две программы 228,81 балла. На чемпионате России в Челябинске-2024 она стала второй с 239,40 балла.