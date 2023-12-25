Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:20

Муравьева рассказала, какие эмоции испытывает после сорванных прыжков

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская фигуристка Софья Муравьева рассказала, что при падении во время прокатов испытывает скорее душевную боль, нежели физическую.

«Я должна была все сделать, это то, над чем я работаю. Когда ты падаешь, это не физическая боль, это внутри. Это не физическая боль, это хуже, больнее. Это то, что происходит с публикой. Я слышу ее выдох, этот звук, это трудно передать словами», — приводит ТАСС слова Муравьевой.

17-летняя фигуристка тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В этом сезоне Муравьева выиграла четвертый этап «Гран-при России» в Казани, набрав за две программы 228,81 балла. На чемпионате России в Челябинске-2024 она стала второй с 239,40 балла.

Источник: https://tass.ru/sport/19622395
Фигурное катание
Софья Муравьева
3
0
Читайте также
Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Муравьева призналась, что восхищается Евгенией Медведевой