Муравьева выступит на контрольных прокатах сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о состоянии фигуристки Софьи Муравьевой. В настоящее время спортсменка готовится к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

— Как дела у Софьи Муравьевой?

— Соня готовится к прокатам. У нее была травма, сейчас все хорошо, все стало лучше. Мы наши причину. Девочка готовится.

— Это что-то хроническое?

— Нет. Ничего хронического. Микротравма была.

— На контрольных прокатах сборной выступит?

— Конечно. Мы готовимся к контрольным прокатам сборной. Она поедет в Новогорск, посмотрят ее специалисты. Покатается в команде, в общей среде.

16-летняя Муравьева — бронзовый призер первенства страны среди юниоров. Фигуристка вошла в основной состав взрослой сборной России на сезон-2022/23.