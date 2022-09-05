Муравьева выступит на контрольных прокатах сборной России

5 сентября, 16:20
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о состоянии фигуристки Софьи Муравьевой. В настоящее время спортсменка готовится к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.
— Как дела у Софьи Муравьевой?
— Соня готовится к прокатам. У нее была травма, сейчас все хорошо, все стало лучше. Мы наши причину. Девочка готовится.
— Это что-то хроническое?
— Нет. Ничего хронического. Микротравма была.
— На контрольных прокатах сборной выступит?
— Конечно. Мы готовимся к контрольным прокатам сборной. Она поедет в Новогорск, посмотрят ее специалисты. Покатается в команде, в общей среде.
16-летняя Муравьева — бронзовый призер первенства страны среди юниоров. Фигуристка вошла в основной состав взрослой сборной России на сезон-2022/23.