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Сегодня, 21:30

Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО

Ана Горшкова
Корреспондент
Владислав Тарасенко, Юлия Липницкая и их дочь Каталина.
Фото Соцсети
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Муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тарасенко приехал в отпуск из зоны СВО, сообщила спортсменка в соцсетях.

Девушка в своих соцсетях опубликовала видео, на котором она с дочкой встречает мужа, и написала: «А это папин отпуск».

Осенью 2022 года стало известно о мобилизации Тарасенко. Спортсмен прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. Сообщалось, что он проходит службу в Запорожской области.

Липницкая и Тарасенко являются тренерами академии Евгения Плющенко. Летом 2020-го у пары родилась дочь Каталина.

Владислав Тарасенко и&nbsp;Юлия Липницкая. Мужа Липницкой мобилизовали. Олимпийская чемпионка осталась одна с ребенком

Фигурное катание
Владислав Тарасенко
Юлия Липницкая
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