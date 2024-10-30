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Фигурное катание

Сегодня, 18:15

На Гран-при Канады ISU собралось меньше зрителей, чем на Гран-при России в Магнитогорске

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Как стало известно «СЭ», посещаемость международного Гран-при Канады по фигурному катанию в Галифаксе составила 9563 зрителя, включая дни тренировок.

«Вместимость Scotiabank Arena — 10595 человек. Skate Canada (канадская федерация. — Прим. «СЭ») продала 8363 билета в течение 4 дней, также день тренировок в четверг посетили 1200 студентов, то есть общая посещаемость турнира — 9563 человек», — рассказали «СЭ» в канадской федерации.

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На проходивший в тот же уик-энд первый этап Гран-при России в Магнитогорске пришли 16283 зрителя, еще около 8 тысяч посетили юниорские соревнования. Вероятнее всего, число уникальных зрителей примерно в два раза меньше, так как билеты продавались отдельно на дневную и вечернюю сессию внутри одного дня.

Фигурное катание

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