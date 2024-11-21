Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Ставки

Сегодня, 18:25

На «Гран-при» в Санкт-Петербурге пройдет автограф-сессия с Туктамышевой

Елизавета Туктамышева.
Фото Getty Images
Гран-при.
1/2
Telegram Дзен

Серия «Гран-при России» по фигурному катанию постепенно подходит к своему завершению. Позади четыре этапа — в Магнитогорске, Казани, Красноярске и Москве. Пятый и заключительный в этом сезоне отборочный этап, получивший название «Невский лед», пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 ноября.

В СК «Юбилейный» зрители смогут насладиться выступлениями фигуристов по всем четырем дисциплинам и принять участие в добрых делах. На площадке благотворительной программы ДоброFON можно будет приобрести уже знакомых с контрольных прокатов плюшевых добромишек, вырученные средства от продажи которых пойдут в санкт-петербургский благотворительный фонд «Милосердие детям».

Гран-при.

Кроме того, особым гостем этапа в Северной столице станет чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева. В субботу откроется Зал славы, где будут представлены артефакты, связанные с яркими моментами карьеры Елизаветы. А в воскресенье можно будет сфотографироваться и взять автограф у именитой петербурженки, начало мероприятия в 12.30 по московскому времени.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Фигурное катание
Прогнозы на спорт
Елизавета Туктамышева

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Сегодня
Вчера
Неделя