На контрольные прокаты сборной России продано 92 процента от общего количества билетов

Как сообщили «СЭ» в Федерации фигурного катания России, на контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге на два дня продано почти 8 тысяч билетов — 3750 на короткую программу и 4200 на произвольную.

Общая вместимость ледового дворца «Юбилейный» — 7012 мест, однако в продажу на каждый день поступало 4300 билетов — из-за закрытия некоторых секторов стендом с изображением фигуристов.

Таким образом, из 8600 билетов на день субботы продано 7950 — это 92,4 процента от общего числа.

Контрольные прокаты проходят с 14 по 15 сентября, на них фигуристы сборной России показывают новые программы сезона.