Нарижный возобновил тренировки после операции

Девид Нарижный, бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду, возобновил тренировки на льду после операции на колене, сообщает РИА Новости.

Фигурист вышел на лед несколько дней назад. Сейчас он вместе с партнершей Ириной Хаврониной готовится к предстоящему сезону.

Ранее тренер пары Денис Самохин сообщал, что Нарижному провели операцию по удалению части рога мениска и очистке хряща колена из-за полученной травмы.

Хавронина и Нарижный — претенденты на попадание в состав российской команды для участия в олимпийском квалификационном турнире в Пекине.