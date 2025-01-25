Бестемьянова: «Для меня абсолютно очевидно, что Дикиджи — лучший»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила прогресс 20-летнего фигуриста Владислава Дикиджи.

«Прогресс Дикиджи? У меня в этом вопросе будет не самое объективное мнение, потому что я последний год работаю с его произвольной программой. Поэтому для меня абсолютно очевидно, что он лучший. Но по набору и качеству исполнения прыжков Дикиджи — объективно лучший сейчас. И это я говорю не по тому, что я к нему очень хорошо отношусь», — цитирует Legalbet Бестемьянову.