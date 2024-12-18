Бестемьянова: «Честно говоря, совсем не в курсе того, о чем новая апелляция юристов Валиевой»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение юристов фигуристки Камилы Валиевой подать еще одну апелляцию в Верховный суд Швейцарии.

«Честно говоря, совсем не в курсе того, о чем эта апелляция. Сложно комментировать, не зная детали. Раз юристы этим занимаются, значит, дело не бесполезное. Не стоило бы закончить эту историю для самой Камилы? А для нее она и так уже закончилась — ее дисквалифицировали», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бестемьянову.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.