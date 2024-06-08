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Фигурное катание

Сегодня, 07:37

Бестемьянова: «Техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что упрощение программ в фигурном катании влечет за собой шаг назад.

«У меня есть ожидания от конгресса по изменению правил. Не думаю, что там будут обсуждать вопрос допуска российских фигуристов. Как отношусь к упрощениям, которые будут обсуждаться на конгрессе? С одной стороны, это украсит программу, с другой стороны, техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится. Все-таки надо следовать прогрессу, наоборот, добиваться, чтобы при том же количестве элементов, может, за артистичность оценка больше шла бы, таким образом усиливать [программы], а не убирать элементы», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) предложил упростить правила в одиночном и парном катании, они будут обсуждаться на конгрессе организации.

Источник: https://tass.ru/sport/21033317
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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