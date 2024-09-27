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Фигурное катание

Сегодня, 06:49

Бестемьянова: «Любители фигурного катания, разумеется, ждут нашего возвращения на международные турниры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о том, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) намерен обсудить вопрос допуска российских фигуристов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«Любители фигурного катания, разумеется, ждут нашего возвращения на международные турниры. А про самих спортсменов надо у них и спрашивать. Но я всегда предполагаю, что когда люди соревнуются с достойными и сильными соперниками, то турниры становятся более интересными для всех. Если это по-настоящему профессиональные фигуристы и тренеры, то они понимают, что победить сильного соперника почетнее, чем у слабого.

Если брать другую сторону, то с огромным удовольствием смотрю все чемпионаты Европы и мира. Просто люблю фигурное катание и мне интересно появление талантливых фигуристов. Мне не важно, из какой они страны. Я не занимаюсь политикой, а только фигурным катанием.

Сейчас вообще не имеет смысла говорить, какие результаты были бы у нас по возвращении. Соревнования проходят очно, а это всегда борьба нервов, людей и тренеров. Люди должны встретиться и соревноваться очно, тогда все будет понятно», — цитирует Sport24 Бестемьянову.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова

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