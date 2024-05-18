Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 07:01

Бестемьянова: «Малинин, Дикиджи и Семененко — эти ребята неординарные»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала своих любимых действующих фигуристов.

«В современном фигурном катании мне нравится индивидуальность. Если выделять спортсменов, то это Малинин, Дикиджи и Семененко. Эти ребята неординарные. Благодаря таким спортсменам в фигурном катании выражается индивидуальность.

Главная проблема в фигурном катании — сейчас очень трудно проявить свою индивидуальность. Особенно с сегодняшними правилами. Что с ними не так? Они стали другими по сравнению с нашим временем. Тогда легче можно было проявить индивидуальность. Сейчас все складывается будто пазлы», — цитирует Sport24 Бестемьянову.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-648207-eti-rebyata-neordinarnyye-bestemyanova-nazvala-svoikh-lyubimykh-deystvuyushchikh-figuristov
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
Илья Малинин
Наталья Бестемьянова
0
Читайте также
Белый дом признал обеспокоенность укреплением отношений России и Китая
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
WSJ узнала о просьбе Киева к США определить цели для ударов на территории РФ
Зеленский назвал продвижение ВС РФ в Харьковской области первым шагом
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Румак до конца лета определится, продолжит ли она карьеру в фигурном катании