Бестемьянова — о возможной смене гражданства Самоделкиной: «Жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» новость о возможной смене спортивного гражданства Софьей Самоделкиной.

«Самоделкину как-то не жаловали у нас. Девочка уникальная, с элементами ултра-си. В прошлом году она заняла четвертное место на чемпионате России, но в сборною ее так почему-то и не взяли. Никто не понимал, почему это произошло. В этом году мотивация, конечно, была сниженная, Софья была очень расстроенная, выступала хуже своих возможностей. Думаю, для нее лично как для спортсменки переход в какое-то другое качество [гражданство], где она сможет найти новые цели, ее взбодрит. Очень жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Ранее РИА «Новости Спорт» со ссылкой на источник сообщило, что 16-летняя фигуристка планирует выступать за Казахстан.