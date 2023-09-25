Бестемьянова — о словах Чжоу про допинг у российских фигуристов: «Кто он такой?»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов.

«Собака лает, а караван идет. Он что-то завоевал, чтобы мы его слушали? Кто он такой? Он не может ничего знать, он просто говорит без доказательств. Как можно такое слушать?» — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Сергей Жукову.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.