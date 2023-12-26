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Фигурное катание

Сегодня, 16:34

Бестемьянова — о желании ФФККР ужесточить переход россиян в другие сборные: «Здесь нет ничего нового»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление исполняющего обязанности президента ФФККР Антона Сихарулидзе, что в России ужесточат позицию по переходу фигуристов в другие сборные.

«Так было всегда. Здесь нет ничего нового. Если спортсмен нужен федерации, то, конечно, его никто не будет отпускать. А если человек не востребован, то он по своим порядкам может уйти. Я хотела бы, чтобы сохраняли тех, кто нужен, чтобы мотивировали их финансово. А тех, кто не нужен, пусть отпускают», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После отстранения сборной России от международных соревнований некоторые спортсмены решили сменить гражданство, например, участники Олимпийских игр Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко прорабатывают вариант со сменой спортивного гражданства на французское, а выступающая в одиночном катании Софья Самоделкина намерена представлять Казахстан.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Наталья Бестемьянова
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