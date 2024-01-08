Бестемьянова поддержала Тарасову: «Пресса шумит о Дэвис не потому, что она хорошо катается»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» поддержала слова Татьяны Тарасовой о том, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пока ничего из себя не представляют.

«Правильно Татьяна Тарасова сказала. Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Этери Тутберидзе, а не потому, что она хорошо катается», — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Дэвис и Смолкин в августе стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре фигуристы выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19. В июне 2023-го Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии.

20 декабря стало известно, что фигуристы вошли в число участников чемпионата Европы.