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Сегодня, 23:44

Бестемьянова: «Каскад в исполнении Базылюк — нечто, я получила удовольствие»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления победительницы чемпионата России по прыжкам Маргариты Базылюк.

«Базылюк и Елена Костылева меня впечатлили больше всего. Их четверные прыжки — это нечто уникальное. Я получила огромное удовольствие. Особенно мне запомнился каскад в исполнении Маргариты. Четверной — ойлер — четверной. Это нечто! И это при том, что его уже было не обязательно выполнять, на тот момент было понятно, что она победит. Она это сделала на эмоциях, будучи в полном восторге. Удивительная девочка», — приводит слова Бестемьяновой RT.

Базылюк выиграла личный турнир среди женщин на чемпионате России по прыжкам. В финале 12-летняя фигуристка набрала 70,29 балла. После окончания турнира она исполнила каскад с двумя четверными прыжками: четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов.

Источник: RT
Фигурное катание
Маргарита Базылюк
Наталья Бестемьянова
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