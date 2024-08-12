Бестемьянова: «Писеев держал все в кулаке, и мы в какой-то степени его боялись»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

«Боже, я не знала, — сказала Бестемьянова «СЭ». — Знаете, когда я в последнее время приходила на различные соревнования, я всегда с ним встречалась, и он был так позитивен, так открыт и жизнерадостен. Слышала, что последние несколько лет он болел, но при этом он выглядел очень прилично и, что приятно, был оптимистичен в те последние наши встречи».

Бестемьянова также отметила вклад Писеева в развитие фигурного катания страны.

«Я бы сказала, что он был достаточно неоднозначной личностью. Когда он был главой федерации, спортсмены по-разному к нему относились, так как в некоторых вещах он был строг и даже жесток. Хотя, наверное, так и нужно вести себя в спорте. Он держал все в кулаке, и мы в какой-то степени его боялись. Но мне очень приятно, что последние годы он был почетным президентом Федерации фигурного катания на коньках России и что все к нему почтительно относились. При нем очень много больших успехов было сделано в советской школе фигурного катания», — добавила Бестемьянова.

Валентин Николаевич Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.

Денис Сафронов