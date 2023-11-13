Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» новость о завершении карьеры олимпийских призеров Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Они продолжат радовать зрителей в шоу. Я полагала, что они закончат выступать после Олимпиады, но они еще год катались. Это очень красивая пара. Конечно, они внесли большой вклад в развитие и в зрелищность фигурного катания нашего времени», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Фигуристы являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.