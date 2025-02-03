Фигуристы Хабибуллина и Княжук: «Пары с олимпийским опытом достигли потолка. А нам до потолка далеко»

Бронзовые призеры чемпионата России Наталья Хабибуллина и Илья Княжук вместе со своим тренером Ниной Мозер в интервью «СЭ» рассказали о соперничестве с самыми звездными парами страны и прокомментировали разговоры о том, что на турнире в Омске были достойны серебра.

— Нет ощущения, что вы уже ломаете систему, при которой есть две топовые пары — и остальные?

Княжук: — Когда это будет стабильно, тогда так можно будет говорить. Пока рано.

Хабибуллина: — Мы сами допустили ошибки, нечисто откатались. Если бы откатались чисто, был бы другой разговор.

Княжук: — Еще и упали!

Мозер: — Дмитрий Козловский в интервью ведь даже говорил, что Хабибуллина/Княжук были достойны второго места. И это звучало искренне. Раньше мы были несопоставимы по баллам, а сейчас проиграли 1,5 балла и знаем, где проиграли. Но дело не в двух парах, а в катании. Надо выходить и кататься так, чтобы все понимали: катаются лидеры. Я считаю, мы приблизились к этому. Конечно, еще непочатый край работы. Важно, что пары с олимпийским опытом уже практически на своем максимуме, они достигли потолка. А нам до потолка далеко.

У ребят идет нормальная планомерная подготовка по заранее проработанному плану. Они готовятся к нужным стартам. Ни на что не жалуемся, просто занимаемся своей работой. Чемпионата по прыжкам у нас не было в индивидуальном плане. В январе после чемпионата страны и праздников? Чуть-чуть споткнуться и потерять все? Я сразу сказала, что нет. Для меня ценно сохранить наработанное и подготовиться к главному старту — финалу «Гран-при».

Кто-то раздувает трагедию из нашего отсутствия? Это диванные критики — пусть они дальше сидят на диване. Не серди меня своими вопросами.