Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:07

Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе, не будет выступать на чемпионате четырех континентов

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Фигурист Максим Наумов, который ранее занял четвертое место на чемпионате США, не выступит на чемпионате четырех континентов.

Наумова заменит соотечественник Томоки Хиватаси.

Недавно Наумов потерял родителей — бывших российских фигуристов и чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Они были пассажирами рейса 5342 American Airlines, разбившегося недалеко от Вашингтона. На борту самолета, столкнувшегося с военным вертолетом при подлете к взлетно-посадочной полосе, находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Среди них, помимо Шишковой и Наумова, были и другие известные фигуристы из России: Александр Кирсанов и Инна Волянская. Все они погибли. Также погибли три человека, находившихся в вертолете.

Фигурное катание
Читайте также
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
Терапевт дала советы по профилактике ОРВИ
Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Тренер пнула свою ученицу на соревнованиях юниорок по фигурному катанию
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя