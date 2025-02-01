Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе, не будет выступать на чемпионате четырех континентов

Сегодня, 11:07
Фигурист Максим Наумов, который ранее занял четвертое место на чемпионате США, не выступит на чемпионате четырех континентов.
Наумова заменит соотечественник Томоки Хиватаси.
Недавно Наумов потерял родителей — бывших российских фигуристов и чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Они были пассажирами рейса 5342 American Airlines, разбившегося недалеко от Вашингтона. На борту самолета, столкнувшегося с военным вертолетом при подлете к взлетно-посадочной полосе, находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Среди них, помимо Шишковой и Наумова, были и другие известные фигуристы из России: Александр Кирсанов и Инна Волянская. Все они погибли. Также погибли три человека, находившихся в вертолете.