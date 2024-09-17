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Сегодня, 14:05

Навка готова принять участие в «Ледниковом периоде» с Овечкиным: «Было бы весело»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможном дуэте с хоккеистом Александром Овечкиным в «Ледниковом периоде».

«Почему бы нет? Было бы весело», — сказала Навка «СЭ».

Ранее Овечкин в интервью «Советскому Спорту» рассказал, что хотел бы выступить с Навкой в дуэте в «Ледниковом периоде».

Проект транслируется на «Первом канале» с 2007 года. Ранее в шоу выступали звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова.

Александр Овечкин
Татьяна Навка

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