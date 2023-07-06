Навка и Авербух заявили, что не слышали об истории с допингом у фигуристки Сотниковой

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка и серебряный призер Олимпиады — 2002 Илья Авербух сообщили, что ничего не слышали об истории с допингом российской фигуристки Аделины Сотниковой.

Спортсменка в интервью YouTube-каналу Tatarka FM сообщила, что после Игр в Сочи в 2014 у нее якобы были проблемы с нарушением антидопинговых правил.

«К сожалению, я не в курсе ни ее (Аделины) высказываний, ни этой ситуации», — цитирует Навку «РИА Новости».

«Я впервые об этом слышу», — добавил Авербух.

В Сочи Сотникова принесла России первое в истории золото в одиночном катании. В 2020-м фигуристка завершила карьеру.