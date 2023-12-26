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Фигурное катание

Сегодня, 12:04

Навка и Костомаров могут исполнить номер под песню Шамана

Алина Савинова
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Соцсети
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос, какую музыку они с Романом Костомаровым изберут для следующего совместного номера.

«Посмотрим. Под Шамана «Я — русский», сейчас почему-то идея пришла. Или «Встанем» у него прекрасная песня», — приводит РИА Новости слова Навки.

Она также отметила, что ее не страшит возможная критика со стороны публики из-за выбора исполнителя.

«Если обращать внимание на критиков, лучше никуда не выходить и ничего не делать в этой жизни. Главное, чтобы человек был уверен в своей правоте и выходил с гордо поднятой головой», — добавила фигуристка.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

11 декабря Костомаров вышел на лед в протезах. Через несколько дней на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха фигурист исполнил номер «Кармен» со своей экс-партнершей Навкой. Именно эта программа принесла паре олимпийское золото Турина в 2006 году. Также Костомаров и Навка являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231226/navka_kostomarov-1918118141.html
Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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