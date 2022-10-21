Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:27

Навка не согласилась с Губерниевым, что Загитова не прогрессирует в роли ведущей «Ледникового периода»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка не согласилась с известным комментатором Дмитрием Губерниевым, что олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Алина Загитова не прогрессирует в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«На мой взгляд, Алина растет и улучшает свои качества в роли ведущей. В этом году она мне еще больше нравится, она стала более уверенной. Алина немножко повзрослела, из девочки превратилась в девушку, она в прекрасной форме, очень красиво выглядит, стала лучше говорить. Так что я не согласна с Дмитрием Губерниевым. Я считаю, прекрасно, что Первый канал приглашает наших молодых олимпийских чемпионов, помогает им себя реализовывать в чем-то новом, совершенствоваться. Тем более зрители любят наших звездочек. Дмитрий Губерниев, наверное, жалеет, что его не приглашают. Но это уже другой вопрос», — приводит слова Навки Metaratings.ru.

Ранее Губерниев заявил, что российской спортсменке трудно в роли ведущей, но это устраивает тех, кто поставил ее перед камерой.

Источник: https://metaratings.ru/news/navka-o-kritike-zagitovoy-v-roli-vedushchey-guberniev-zhaleet-chto-ne-ego-priglashayut-1391239/
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
Татьяна Навка
0
Читайте также
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Жулин отреагировал на высказывание Терюшкова о ледовых шоу