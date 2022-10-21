Навка не согласилась с Губерниевым, что Загитова не прогрессирует в роли ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка не согласилась с известным комментатором Дмитрием Губерниевым, что олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Алина Загитова не прогрессирует в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«На мой взгляд, Алина растет и улучшает свои качества в роли ведущей. В этом году она мне еще больше нравится, она стала более уверенной. Алина немножко повзрослела, из девочки превратилась в девушку, она в прекрасной форме, очень красиво выглядит, стала лучше говорить. Так что я не согласна с Дмитрием Губерниевым. Я считаю, прекрасно, что Первый канал приглашает наших молодых олимпийских чемпионов, помогает им себя реализовывать в чем-то новом, совершенствоваться. Тем более зрители любят наших звездочек. Дмитрий Губерниев, наверное, жалеет, что его не приглашают. Но это уже другой вопрос», — приводит слова Навки Metaratings.ru.

Ранее Губерниев заявил, что российской спортсменке трудно в роли ведущей, но это устраивает тех, кто поставил ее перед камерой.