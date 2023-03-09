Навка: «Создать свое шоу на YouTube — шикарная инициатива Тарасовой»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила перспективы заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в качестве видеоблогера.

«Это просто прекрасная новость! Если честно, я впервые слышу об этом, но хочется поздравить Татьяну Анатольевну с этим событием. Считаю, что она — большая молодец. Очень рада за нее. Создать свое шоу на YouTube — шикарная инициатива. Думаю, что это будет интересное шоу для всех. Конечно же, я буду следить и смотреть за ее деятельностью. Желаю ей удачи!» — цитирует «Чемпионат» Навку.

Ранее Тарасова рассказала, что не комментирует финал Гран-при России на Первом канале из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Ольги Черносвитовой.