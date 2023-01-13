Навка попросила всех поклонников фигурного катания помолиться о здоровье Костомарова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в больнице.

«Но, самое мое главное желание на данный момент, чтобы Рома Костомаров поправился. Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто не равнодушных людей помолиться о его здоровье», — написала Навка в своих соцсетях.

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».