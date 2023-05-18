Навка поздравила Загитову с днем рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поздравила Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, чемпионке мира исполнился 21 год.

«Наша юная принцесса — Алина Загитова, сегодня тебе 21 год. На сегодняшний момент, ты добилась в спорте всего, о чем может мечтать фигуристка — стала Олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы, России и чемпионкой сердец армии твоих фанатов.

Мне безумно интересно наблюдать за твоим личностным ростом вне спорта и льда. Ту учишься, работаешь и пробуешь что-то новое, и я счастлива, что ты часть нашей большой семьи», — написала Навка в своем Telegram-канале.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.