Навка призналась, что была приятна удивлена прокатом жены Авербуха Арзамасовой

Член жюри «Ледникового периода» Татьяна Навка прокомментировала выступление Елизаветы Арзамасовой на шоу в паре с Никитой Кацалаповым. Пара каталась под саундтрек к фильму «Лабиринт фавна» — «A Tale» (Javier Navarrete).

«Лиза, ты настолько завораживаешь нас своим артистизмом, что не хочется смотреть на технические погрешности. Но я себя заставила посмотреть на твои ноги и обалдела. Ты сделала очень сложные шаги — скобочки, поворотики. Это правда очень сложно. Поддержки тоже очень сложные. Очень крутой, атмосферный номер, потрясающий. Браво!» — цитирует Навку «Газета.ru».