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Сегодня, 15:13

Навка рассказала, что тренер Линичук разбила их дуэт с Костомаровым

Виктория Кравченко
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, как заслуженный тренер России Наталья Линичук разбила их танцевальный дуэт с Романом Костомаровым.

«Наталья Линичук разбила наш дуэт, она уговорила Романа встать в пару с Анной Семенович. Я времени не теряла и родила дочку, но очень переживала и расстраивалась. Я очень благодарна и Роману, и Линичук, что у меня родилась дочка, была безумна счастлива, но потеряла все надежды стать олимпийской чемпионкой», — цитирует Навку РИА «Новости».

Она также добавила, что Костомаров позже извинился за свое поведение.

«Олимпийские игры в Италии, я очень люблю Италию. Второй знак — дочке будет шесть лет, она станет гордиться своей мамой. Третье — я бы себе никогда не простила, если бы не использовала этот шанс. Тогда я решила, что буду олимпийской чемпионкой», — сказала экс-фигуристка.

Костомаров и Навка выступали в дуэте. На Олимпиаде в Турине в 2006 году спортсмены завоевали золотые медали.
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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