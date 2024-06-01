Навка: «Вера Заворотнюк в хорошее навсегда останется с народом»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка на церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк заявила, что ее вера в хорошее навсегда останется с народом. 30 мая Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

«Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной, вот это ее неуныние и вера только в хорошее, светлое навсегда с нами. Нам очень не хватает Насти», — цитирует Навку ТАСС.

Прощание с актрисой проходит в Покровском монастыре в Москве.

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией.