Навка рассказала, когда Валиева выступит в ее ледовом шоу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка объяснила, почему Камила Валиева не выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила» в июне.

Ранее в Telegram-канале шоу Навки был представлен состав участников ледового шоу на период с 12 по 30 июня. В список Валиева не вошла.

«По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать», — цитирует Навку РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстраенения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.